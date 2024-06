Euro 24: Calafiori, "Contava passare turno, ora non fermiamoci"

"Sono contento che andiamo al turno successivo. E' una emozione incredibile. Passare il turno era l'unica cosa che contava. Anche a livello di prestazione non abbiamo fatto male. In alcuni tratti abbiamo fatto bene e da questi dobbiamo ripartire. Abbiamo un obiettivo in testa e non possiamo accontenarci di avere passato il turno". Riccardo Calafiori commenta così il pareggio dell'Italia all'ultimo minuto di recupero contro la Croazia. Il difensore è stato protagonista dell'azione che ha permesso agli azzurri di segnare l'1-1 con Zaccagni, ma per il giallo saltera' gli ottavi.