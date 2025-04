Jorge Martin torna in pista in Qatar: difesa del titolo mondiale con Aprilia

"Sono nervoso ma molto felice di essere tornato, sono stati mesi difficili ma ho lavorato tanto. Non so cosa aspettarmi, ho ancora un po' di dolore ma ho forza a sufficienza per guidare. No so se sarò pronto a finire il weekend in queste condizioni, vediamo". Jorge Martin inizia dal Qatar la difesa del titolo mondiale vinto l'anno scorso con la Ducati.

Lo spagnolo ora all'Aprilia nella conferenza stampa della vigilia ha assicurato di aver "guardato con attenzione tutte le gare. La Thailandia è stata più facile perché ero più tranquillo, mentre in Argentina stavo peggio a livello emotivo. C'è stata una grande presenza delle Ducati, ma le Aprilia sono più vicine. Il potenziale è molto alto, possiamo chiudere il gap".

Per lui é l'esordio nel mondiale, dopo la caduta in allenamento di fine febbraio che l'ha privato dei primi tre appuntamenti: "Partirò col setup base di Bezzecchi, poi vediamo come adattare la moto alle mie caratteristiche".