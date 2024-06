Euro 24: Southgate, 'Inghilterra puo' fare meglio e lo farà'

"Tutto quello che è successo finora è piuttosto irrilevante. Abbiamo basi su cui possiamo costruire, e quella che ci si prospetta e' una fase diversa. Dobbiamo trovare il nostro livello migliore, e credo sia possibile". Gareth Southgate e' un ct sotto accusa, in Inghilterra, per le difficolta' di gioco della sua nazionale che si e' qualificata agli ottavi di Euro 2024, domani contro la Slovacchia, ma ha faticato nel gioco, lasciando dubbi a quanti la pronosticavano tra le favorite. Southgate, alla rivista della Football Association, ha espresso tutto il suo ottimismo: "Mi godo la sfida, che sara' qualcosa di eccitante: abbiamo avuto tanti problemi da risolvere, come squadra, nelle ultime settimane, ma l'Inghilterra resta un colosso - la sua convinzione - e siamo sulla strada giusta". Infine la Slovacchia: "E' una squadra ben allenata - ha detto il ct inglese del suo collega, Calzona - ha una chiara identita' di gioco. Vogliono sempre impostare da dietro, Lobotka è chiaramente fondamentale in questo sistema. È lui a dettare il ritmo"