Euro 24:Romania;Iordanescu,dovremo essere vicini alla perfezione

"Raggiungere i quarti di finale sarebbe favoloso. È una sensazione difficile da esprimere a parole. Domani sarà importante essere forti, disciplinati, organizzati e decisi. Allora sì che potrebbero esserci cose che vanno a nostro favore". Così il ct della Romania, Anghel Iordanescu, in vista della sfida degli ottavi di Euro 2024 contro l'Olanda. "Se giochi con la storia davanti a te, sei pronto a dare il massimo - dice ancora Iordanescu -. Nessuna partita è facile, soprattutto non una che può farti arrivare ai quarti di finale. Domani è favorita l'Olanda, che ha giocatori incredibili, ma noi abbiamo i nostri punti di forza". Iordanescu, che è laureato in Economia, era il tecnico della nazionale romena anche nel 1994 ai Mondiali negli Usa, quando portò i suoi fino ai quarti di finale, esperienza che in patria viene ancora ricordata. "Quelli sono stati momenti fantastici - dice il ct -, ma questo è un gruppo diverso. Sappiamo che domani dovremo essere vicini alla perfezione per ottenere un buon risultato. Non fatevi ingannare da come l'Olanda ha giocato contro l'Austria".