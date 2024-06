Euro 24: Spalletti 'salva' piccolo tifoso "ti porto da Chiesa"

Finale di allenamento degli azzurri a Iserlohn con un episodio la libro cuore. Mentre il ct dell'Italia, Luciano Spalletti, dava il rompete le righe ai suoi calciatori lasciandoli tornare negli spogliatoi, un piccolo tifoso è riuscito a prendere di sorpresa la sicurezza dell'Hemberg stadium piombando sul campo e dirigendosi di cosa verso Spalletti. Il ct ha accolto il piccolo tifoso a braccia aperte prendendolo subito in braccio e salvandolo così dall'intervento di un uomo della security. E non solo, il ct ha anche esaudito il sogno-desiderio del piccolo Elias di conoscere il suo eroe Enrico Chiesa. "Ho chiesto a Spalletti che volevo fare un selfie con Chiesa e - ha detto il piccolo Elias dopo essere tornato in tribuna in un pomeriggio che di sicuro non dimenticherà facilmente - lui mi ha detto di sì, che mi avrebbe portato da lui e così è stato. Ho fatto un selfie con lui, è stato bellissimo". A concedersi totalmente all'abbraccio dei tifosi nel finale dell'allenamento anche il capitano azzurro, Gianluigi Donnarumma, che è praticamente salito sulle tribune per accontentare, tra selfie e autografi, l'entusiasmo degli oltre 400 tifosi accorsi ad Iserlohn per abbracciare la loro Italia.