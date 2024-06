Euro 24: Sylvinho, era difficile contro un'Italia così forte

"Per noi non era facile esordire all'Europeo, l'Albania è una squadra giovane. Nella seconda parte ha fatto benissimo e siamo rimasti in gara fino alla fine". Così il tecnico Sylvinho a Sky, dopo la sconfitta con l'Italia. "Contro una Italia fortissima, tecnica e fisica insieme, era difficile bloccare la costruzione di gioco, tra Giorginho e Barella - ha aggiunto il brasiliano - Avevamo costruito la gara così, cercando di rimanerci dentro fino alla fine. Peccato per quell'occasione del 2-2 sbagliata nel finale".