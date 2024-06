Euro 24: Zaccagni 'questo è un gruppo bellissimo, merito del ct'

"La forza del gruppo è importantissima in queste competizioni. Nei club magari è facile crearla perché c'è più tempo per stare insieme. Ma questo è un gruppo bellissimo, stiamo bene e il mister è stato bravo in tutto questo". Il giorno dopo la qualificazione dell'Italia agli ottavi di finale a Euro 2024 parla l'eroe del pari alla Croazia a Lipsia, Mattia Zaccagni, a a Vivo Azzurro TV a piattaforma della Figc disponibile su App Store, Google Play e al sito www.vivoazzurrotv.it. Tornata nel ritiro di Iserlohn quando erano ormai le 4 del mattino, dopo un volo che da Lipsia è atterrato all'aeroporto di Paderborn, l'Italia ha trovato davanti all'ingresso dell'hotel una decina di tifosi. Tanti, considerato l'orario. "Ci stanno dando una grande carica - aggiunge Zaccagni - e la forza per continuare a sognare". Nel 2006, il piccolo Mattia sognava nell'hotel di famiglia: dalla sala tv scorrevano le immagini da Berlino, da quell'Olympiastadion che sabato ospiterà l'ottavo di finale contro la Svizzera. "Tornare a Berlino sarà un'emozione forte per tutti noi. Avevo 11 anni e mi ricordo che dopo la partita fu bellissimo andare a festeggiare con i tifosi". Gli stessi, cresciuti come lui, che ieri sera ha fatto saltare dalla sedia con quel tiro a giro che da Del Piero, a Insigne e ora a Zaccagni continua a essere parte del dna Azzurro.