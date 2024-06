Euro 24:invasione svizzera a Berlino, anche La Russa allo stadio

Il cielo è azzurro e splende il solo a Berlino nel giorno di Italia-Svizzera, partita da dentro o fuori degli ottavi di finale degli Europei di calcio in Germania che si giocherà questo pomeriggio alle 18. Quando nella capitale svizzera la temperatura salirà oltre i 30 gradi e all'Olympiastadion ci sarà il fischio di inizio. Intanto all'azzurro della splendida giornata nella capitale tedesca si contrappone il fiume rosso dei tifosi svizzeri che stanno invadendo le strade, dalla stazione centrale, dove c'è una Fan Zone Uefa, ad Alexanderplatz passando per la porta di Brandeburgo. Invasione elvetica che, tra cori e bizzarrie tipiche dei tifosi rossocrociati, si sta spostando lentamente allo stadio dove sono annunciati 70.000 spettatori tra cui solo 6.000 italiani stando ai dati ufficiali. Dal punto di vista dell'ordine pubblico non si segnala al momento alcun problema, nemmeno alle frontiere non si ha notizia del passaggio di gruppi di tifosi potenzialmente pericolosi. Atteso a Berlino, dove sta per atterrare il suo aereo, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa che questo pomeriggio assisterà alla sfida decisiva degli azzurri di Luciano Spalletti per restare in corsa a Euro 2024.