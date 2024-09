Comincia bene l'avventura della Lazio in Europa League. Ad Amburgo, contro una brutta Dinamo Kiev, i biancocelesti chiudono il match già nei primi 45', grazie alla doppietta di Dia e al gol di Delu Bashiru, autore (così come Vecino) di una prova convincente. Espulsi Braharu al 27' st e Noslin al 37' st, entrambi per fallo violento su un avversario.