Europa League: Lazio rallenta, 0-0 con il Ludogorets

La marcia della Lazio in Europa League rallenta di fronte al Ludogorets. All'Olimpico i bulgari riescono a strappare un punto inchiodando i biancocelesti sullo 0-0 lasciando agli uomini di Baroni le recriminazioni per un rigore non concesso e una traversa colpita da Guendouzi. Baroni opta per l'ormai classico turnover con sette cambi rispetto alla vittoria contro il Bologna. Ma lo spartito tattico del match, a dispetto dei tanti cambi, è chiaro fin dalle prime battute; la Lazio a fare la partita dominando il gioco, il Ludogorets a cercare la ripartenza negli spazi che i biancocelesti inevitabilmente lasciano. Ma la sfida termina 0-0, un risultato che rallenta la marcia degli uomini di Baroni senza però ridimensionare l'obiettivo europeo, con i biancocelesti ancora in testa alla classifica ma soprattutto con la possibilità più che concreta di qualificarsi agli ottavi di finale senza passare dai playoff.