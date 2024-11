Europa League: Marusic, la Lazio può arrivare a grandi risultati

"Ho vissuto tante partite in Europa. Quest'anno stiamo facendo molto bene in tutte le competizioni. Penso che possiamo arrivare a grandi risultati e continuare così. Domani è una partita molto importante da non sottovalutare, in Europa League non ce ne sono. Dobbiamo dare tutto". Lo ha detto Adam Marusic nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Ludogorets in Europa League. "Abbiamo un gruppo buono, sano - ha aggiunto -. Tanti ragazzi nuovi si sono adattati velocemente, questa è la cosa più importante. La squadra sta bene, penso che possiamo fare altre vittorie importanti e continuare così".