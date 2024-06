Europei atletica: Dosso '4x100 speciale, siamo un grande gruppo'

"Ho ancora l'adrenalina addosso dopo il bronzo conquistato, ma c'è ancora la 4x100 quindi dobbiamo lavorare, non possiamo smettere. Due anni fa è iniziato il viaggio, io tengo moltissimo alla staffetta e con le ragazze gioiamo dei nostri risultati, siamo un gruppo fantastico". Così Zaynab Dosso, velocista vincitrice del bronzo nei 100m femminili agli europei di atletica leggera a Roma, da Casa Atletica Italiana, descrive le proprie sensazioni prima dell'esordio con la staffetta. Sulla stessa lunghezza d'onda anche la capitana, Anna Bongiorni, che sottolinea come "la crescita di Zaynab è partita anche dalla staffetta e sono contenta per lei e per i suoi risultati. Abbiamo grandi obiettivi, con le ragazze non ce lo siamo dette ma sappiamo che è così. Noi riusciamo ad avere quel quid in più, la staffetta ci dà la possibilità di allentare le tensioni nella nostra gara individuale. E' questo che ci distingue dalle altre nazioni, dobbiamo stare tranquille e mettere in campo quel quid", conclude.