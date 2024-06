Europei atletica: Fantini "gara che non dimenticherò mai"

"Gara meravigliosa che non dimenticherò mai, non riesco ancora a crederci. Sono contentissima. E' stata una gara bellissima, andata in progressione che non è quello che faccio di solito. Stiamo lavorando tanto e si vede". Così Sara Fantini, oro nel lancio del martello agli europei di atletica leggera di Roma, ai microfoni della Rai. Poi Fantini sottolinea la propria felicità per "quello che hanno fatto altre ragazze, sono state di grande stimolo. Fa effetto essere campionessa d'europa. Oggi per me era qualcosa di straordinario essere lì, sono al settimo cielo", conclude.