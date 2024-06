Europei atletica: Iapichino in finale nel salto in lungo

A Larissa Iapichino basta un tentativo per qualificarsi alle finali del salto in lungo degli Europei di atletica leggera di Roma che si disputeranno domani sera all'Olimpico. L'azzurra si giocherà la medaglia entrando con il 6.71 saltato questa mattina. "Per fortuna è stata una qualificazione rapida e indolore - ha detto Iapichino - Non vedo l'ora di gareggiare in questo stadio con questa magnifica atmosfera". Poi sulla pedana: "Mi hanno parlato tutti bene e oggi l'ho testata ed è performante. Come tutte le pedane sopraelevate va saputa sfruttare". Infine una battuta sulle medaglie raggiunge della squadra azzurra fin qui: "Due mi hanno emozionato più di altre: quella di Sara Fantini, mi è scappata anche un lacrimuccia, e quella di Lorenzo Simonelli. Con Lollo siamo cresciuti insieme e vederlo sul tetto d'Europa è un'emozione".