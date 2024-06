Europei atletica: Tamberi in finale, ok Fantini nel martello

Gianmarco Tamberi, al primo salto, stacca il pass per la finale del salto in alto superando l'asticella posizionata a 2,21 metri. "È stata una qualificazione semplice, qui voglio vincere, magari con l'azzurro a destra e a sinistra sul podio", le sue parole alla fine della qualifica che ha portato in finale anche Lando e Sottile. Bene anche Sara Fantini nel lancio del martello con i suoi 72,28 metri che la qualificano per la finale di specialità con la seconda misura assoluta. Ottima anche la prestazione di Emmanuel Ihemeje e Andrea Della Valle, qualificati alla finale del salto triplo, così come quella di Tobia Bocchi, che era il secondo degli esclusi con 16,43 ma poi è stato ripescato per aver aspettato circa 20 minuti in pedana per un problema al misuratore, attesa che aveva condizionato l'atleta. Pettorossi, invece, sarà in semifinale dei 200m grazie al tempo 20'' 56, a due centesimi dal personale, raggiungendo Tortu e Desalu. Qualificata alla semifinale anche Linda Olivieri nei 400 ostacoli femminili, così come Lambrughi e Bertoncelli in quelli maschili.