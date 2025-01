Europei di pattinaggio: Argento per Conti e Macii a Tallin

Argento per l'Italia agli Europei di pattinaggio su ghiaccio in corso a Tallin in Estonia: nella Tondiraba Ice Hall la coppia azzurra composta da Sara Conti e Niccolò Macii ha conquistato il secondo posto con li punteggio di 206.89 dietro i tedeschi tedeschi Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin (212.48). Il bronzo è stato appannaggio dei georgiani Anastasiia Metelkina/Luka Berulava (191.88).

Conti/Macii tornano pertanto sul podio degli Europei a due anni di distanza dal successo conseguito nell'edizione di Espoo 2023. Si tratta della sesta medaglia continentale nell'ambito delle coppie di artistico nella storia del movimento italiano, la quinta nel quadriennio olimpico corrente. Sesta piazza finale per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (180.86). Irma Caldara e Riccardo Maglio hanno concluso la propria esperienza al quindicesimo posto con 150.53 punti.

Per quanto riguarda il programma corto maschile, il migliore italiano è stato Matteo Rizzo, quarto con il punteggio di 85.68, precedendo l'altro azzurro Nikolaj Memola (84.92). Entrambi hanno ottenuto il primato stagionale ufficiale. Decimo con 78.92 punti Daniel Grassl. Tutti e tre gli azzurri sono pienamente in corsa per il podio (la terza piazza è provvisoriamente detenuta dal polacco Vladimir Samoilov con 85.98. Il programma libero si terrà sabato.

Venerdì comincerà la competizione di danza e saranno conferite le medaglie del settore femminile.