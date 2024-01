Europei pallanuoto: 12-11 all'Ungheria, Setterosa in semifinale

Il Setterosa vola in semifinale agli europei di pallanuoto donne in corso a Eindhoven. L'Italia allenata da Carlo Silipo ha battuto l'Ungheria 12-11 l'Ungheria nei quarti e fa un altro passo sulla strada strada che porta ai Giochi di Parigi 2024. Le azzurre tornano in acqua giovedì (20.30) contro l'Olanda a caccia della finalissima. L'altra semifinale è Spagna-Grecia (le iberiche hanno battuto 17-6 la Croazia e le elleniche 15-7 la Francia). Il Setterosa si qualificherebbe ai Giochi Olimpici in caso di vittoria degli Europei, con il secondo posto alle spalle della Spagna e il terzo in caso di una finale per l'oro Olanda-Spagna, entrambe le squadre infatti hanno già ottenuto il pass per Parigi 2024. "Sapevo che le ragazze avrebbero fornito una grande prestazione. In allenamento l'avevo viste cariche, pronte e determinate. Sono state bravissime, perché in difesa hanno concesso pochissimo e in attacco sono state lucide - le parole del ct Silipo -. Adesso ci aspetta una semifinale bellissima da giocare contro le padrone di casa. Sappiamo che la vittoria ci aprirebbe le porte delle Olimpiadi".