Europei pallanuoto donne: 7-6 all'Italia, l'Olanda in finale

Un Setterosa intenso e quasi perfetto non basta contro le campionesse del mondo dell'Olanda che, trascinate dal pubblico della strapiena "Pieter Van den Hoogeband" di Eindhoven, si impongono 7-6 e accedono alla finale per l'oro. L'Italia affronterà sabato la Grecia battuta 13-5 dalla Spagna nell'altra semifinale, in una finale per il terzo che varrà il doppio: in palio, infatti, oltre al bronzo, c'è il pass olimpico già in tasca di Olanda e Spagna dalla finale iridata di Fukuoka 2023.