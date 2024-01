Europei pallanuoto: il Setterosa parte bene, 20-11 a Israele

Parte al meglio il cammino delle azzurre della pallanuoto agli Europei di Eindhoven. L'Italia allenata da Carlo Silipo ha battuto Israele 20-11 (6-2, 7-2, 4-2, 3-5), in una partita mai in discussione, dominata dal Setterosa, bronzo mondiale a Fukuoka 2023 e continentale in carica, sempre avanti nel punteggio e già sul 13-4 a metà gara. Per l'Italia cinquina di Palmieri e tripletta di Marletta. "Il debutto può nascondere sempre delle insidie - le parole del ct Silipo -. Le ragazze sono state brave, perché hanno approcciato bene il match contro una squadra non eccelsa ma che sta crescendo in questi anni. In attacco non ci sono state sbavature; invece qualche disattenzione difensiva l'ho vista e l'analizzeremo nella riunione post gara. Non sono preoccupato perché il Setterosa ha dimostrato di saper crescere di partita in partita. Domani affronteremo la Francia, sapendo che vincere sarà fondamentale". Domani il match con le transalpine (17.30): una sfida già decisiva per la qualificazione diretta ai quarti di finale.