F1: Abu Dhabi; McLaren domina le terze libere, 5/a Ferrari Sainz

Dominio McLaren nelle terze e ultime libere della stagione in vista del Gran Premio di Abu Dhabi. A mettere a segno il miglior tempo è Oscar Piastri (1'23''433) davanti al compagno di squadra Lando Norris (+0''193), alla Mercedes di Lewis Hamilton (+0''390) ed alla Red Bull di Max Verstappen (+0''411). Quinto tempo per Carlos Sainz alle sue ultime libere con la Ferrari (+0''438), mentre è solo nono l'altro ferrarista Charles Leclerc (+0''665). Alla Rossa serve l'impresa: domani il monegasco della scuderia di Maranello partirà con 10 posizioni di penalità in griglia. Alle 15 la caccia all'ultima pole della stagione.