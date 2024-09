F1: Azerbaigian: Hamilton e Ocon partiranno dalla pit lane

Cambia la griglia di partenza del Gran Premio dell'Azerbaigian. Lewis Hamilton e Sebastian Ocon, infatti, partiranno dalla pit lane. Sulla Mercedes del britannico - che era settimo in gruglia - è stata cambiata tutta la power unit, e per questo motivo il sette volte campione del mondo inglese partirà dal fondo dello schieramento. La stessa sorte toccherà anche al pilota dell'Alpine, già ultimo ieri, il quale ha subito un problema alla sua monoposto nel corso del Q1. Con questa penalità, tutti i piloti qualificati oltre il settimo posto guadagnano una posizione in griglia, così come Lando Norris che scatterà 15/o. Il britannico della McLaren, secondo in campionato dietro al leader Max Verstappen, doveva partire 17/o ma aveva già beneficiato sabato sera della squalifica del francese Pierre Gasly, inizialmente 13/o dopo le qualifiche, guadagnando una posizione.