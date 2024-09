F1: Leclerc, Hamilton sa che guidare Ferrari a Monza è iconico

"Hamilton non ha certo bisogno di consigli. Sa che guidare una Ferrari a Monza è speciale, iconico". Charles Leclerc spiega così al futuro compagno di squadra Lewis Hamilton che cosa significa correre per la Ferrari nel Gran Premio d'Italia. "C'è una motivazione enorme - aggiunge il monegasco in conferenza stampa a Monza -, non è un weekend normale perché si parte dal lunedì a Maranello con i tifosi fuori dai cancelli. Qui il tifo è pazzesco, è un'emozione incredibile perché vedi la passione dei nostri sostenitori". Rispetto a ieri, Leclerc abbassa le aspettative per la gara: "Saremo in lotta per il podio ma non penso di avere reali possibilità di vincere, cerchiamo di arrivare più in alto possibile".