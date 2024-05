F1: Miami; Sainz penalizzato, scala dal 4°al 5° posto

Cambia nella notte la classifica del Gran Premio di Miami di Formula 1. A farne le spese è il ferrarista Carlos Sainz con una penalità di cinque secondi sul tempo di gara che lo declassa dal quarto al quinto posto in classifica. Per lo spagnolo anche un punto sulla licenza. Il motivo della penalizzazione a Sainz sta nel contatto con Oscar Piastri avvenuto in curva-17 dopo la ripartenza dalla Safety Car.