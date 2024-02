F1: secondo giorno test in Bahrain, in pista Hamilton e Leclerc

Seconda giornata di test prestagionali in Bahrain: oggi in pista Lewis Hamilton con la Mercedes e Sergio Perez con la Red Bull, rimasti ai box ieri. Verstappen il più veloce del Day-1, buoni segnali dalla Ferrari che stamattina gira con Charles Leclerc autore attualmente del miglior tempo in 1'31''750 davanti alla McLaren di Oscar Piastri (+0''578). Si gira fino a domani per poi fare sul serio dal 2 marzo con il via al Mondiale 2024 di Formula 1.