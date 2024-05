F1: Verstappen, ho dovuto spingere a tutta per l'intera gara

"Per tutta la gara ho dovuto spingere a tutta, per cercare di creare un vantaggio all'inizio. Sulle gomme medie eravamo piuttosto forti, credo. Sulle gomme dure invece è stato un po' più difficile gestire la situazione, soprattutto negli ultimi 10-15 giri non avevo più aderenza, scivolavo tantissimo e ho visto Lando che si avvicinava. Quindi negli ultimi giri ho spinto a tutta ma è davvero molto difficile quando le gomme non funzionano più e devi comunque spingere al massimo. Non potevo permettermi troppi errori, siamo riusciti e sono estremamente contento di aver vinto oggi". Queste le prime parole di Max Verstappen, dopo la vittoria del Gran Premio di Imola. "Abbiamo cambiato tanto nella macchina, non avevamo tante informazioni alla vigilia della gara, forse per quello abbiamo faticato di più con le gomme dure. Però da come siamo partiti nel weekend a quello che abbiamo fatto ora possiamo essere felici, quindi sono contento", ha detto Verstappen.