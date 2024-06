F1: Verstappen, non ero aggressivo e non credo d'aver sbagliato

Max Verstappen non ritiene di aver commesso errori o irregolarità particolari nel reagire agli attacchi di Lando Norris nel finale del Gp d'Austria. "Non mi sembra di aver guidato in modo aggressivo e non credo proprio di aver sbagliato. Lui giustamente cercava di superarmi e quindi eventualmente l'aggressività era da parte sua, ma ci sta", ha detto l'olandese della Red Bull. "Anche a me è capitato varie volte, certo questo episodio è stato imbarazzate o voglio rivederlo, ma sono cose che succedono in corsa", ha proseguito Verstappen ai microfoni di Sky Sport, in una replica a distanza ad un furioso Norris.