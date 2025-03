F1:Hamilton 'macchina buona in Sprint, con modifiche peggiorata'

"Ci abbiamo provato, ho faticato a livello di prestazione: la macchina era buona nella sprint. Abbiamo cercato di migliorare ma abbiamo fatto peggio, sia in qualifica e anche di più in gara". Così Lewis Hamilton che dopo la vittoria nella Sprint (la prima in Ferrari) non si è ripetuto nella gara lunga del gp della Cina, chiudendo in sesta posizione. "Abbiamo tanto da imparare" ha aggiunto ai microfoni di Sky il campione britannico.