F1:Las Vegas;Sainz felice 'domani avremo possibilità di vincere'

"Dobbiamo mantenere la fiducia perché domani possiamo lottare per le prime posizioni, per cui se oggi eravamo così vicini in qualifica domani avremo la possibilità di vincere. Questo è l'obiettivo, domani ovviamente la strategia sarà diversa". E' soddisfatto Carlos Sainz dopo aver conquistato la prima fila a Las Vegas con la sua Ferrari. "È stata una qualifica molto dura e combattuta - aggiunge il pilota spagnolo - ed è stato anche difficile portare le gomme in temperatura. Eravamo più vicini di quanto ci aspettassimo, a dire il vero pensavo di aver fatto la pole ma poi è arrivato George (Russell, ndr) molto rapidamente alla fine. Sono molto contento perché ho ottenuto una buona posizione per domani. Ero 2° anche lo scorso anno ma poi sono stato proiettato in fondo alla griglia per il famoso tombino, ora partirò dal 2° posto e spero di poter andare meglio. Credo che la Mercedes fosse migliore nel riscaldare le gomme, nel primo settore volavano e guadagnavano tre decimi su di noi, mentre noi recuperavamo nel corso del giro. Domani si ripartirà da zero e vedremo come si comporterà la macchina con tanto carburante a bordo. Per quanto riguarda la McLaren ci serve vincere - conclude Sainz - non ci basta rimanere davanti perché hanno un grosso vantaggio in campionato Costruttori. Poi si andrà in Qatar, che non sarà una buona pista per noi e in cui faticheremo, quindi è necessario vincere e non dovrò cambiare più di tanto il mio approccio".