Farah AlYousef entra nella F1 Academy come Wild Card a Jeddah

La pilota saudita Farah AlYousef è diventata la seconda Wild Card per la stagione 2025 della F1 Academy, dopo che la Saudi Motorsport Company, promotrice del Gran Premio dell'Arabia Saudita 2025, ha annunciato la sua partecipazione a Jeddah. Ottava pilota Wild Card della serie, la ventiduenne - ricorda il sito ufficiale della F1 - correrà con la vettura Muhra numero 4 gestita da Hitech Tgr. "Correre come Wild Card nella F1 Academy in patria, qui a Jeddah, è davvero un sogno che si avvera - ha dichiarato AlYousef - Il motorsport è la mia passione da sempre, e schierarmi al fianco di alcuni dei giovani piloti più talentuosi al mondo sul circuito di Jeddah Corniche è un momento di grande orgoglio". La F1 Academy è un campionato femminile di corse monoposto, fondato dalla Formula 1 nel 2023, con l'obiettivo di integrare le ragazze al mondo del motorsport. La F1 Academy è il secondo campionato esclusivo per donne dopo la W Series. La serie segue i regolamenti della FIA Formula 4.