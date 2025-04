Federica Brignone affronta una nuova sfida dopo l'operazione

"Nel momento più felice della mia carriera non ci voleva proprio, mi aspettava ancora un mese di lavoro e non vedevo l'ora di farlo. Dovrò invece affrontare una nuova sfida nella quale metterò tutta me stessa, come sempre". Sono queste le prime parole - apprende l'ANSA - dette da Federica Brignone dopo l'operazione. "Oggi le condizioni della pista erano ottime, stavo bene - aggiunge l'azzurra trovando la forza di scherzare - e se tornassi indietro rifarei tutto uguale….cercando però' di non cadere!".