Federica Brignone: concentrata sul superG dopo il trionfo in coppa del mondo

Prima regina dello sci: già subito concentrata sul superG di oggi con un'altra coppa per cui lottare , Federica Brignone e' andata a letto presto dopo aver conquistato la sua seconda coppa del mondo e la sua prima coppa di discesa. Ma, nell'albergo che ospita l'Italia c'e'stato ovviamente anche modo di festeggiare. Le compagne di squadra della valanga rosa hanno infatti incoronato Federica regina dello sci, una corona di plastica ma ben dorata. Poi tante risate, un mini brindisi, un po' di musica e qualche allegro coro. Alla festa hanno preso parte anche una emozionata 'Ninna' Quario, mamma di Federica, il fratello allenatore Davide, e il prezioso skiman Danilo Sbardellotto.

Il tutto per andare poi subito a dormire cercando di prendere presto sonno ed essere al meglio per il superG di oggi. Vinta la grande coppa del mondo e quella di discesa, Federica ha infatti nel mirino il grande slam dello sci. E cioe', come e' nelle sue possibilità', la conquista anche delle coppe di superG e di gigante. E Cioe' vincere contemporaneamente tutte le coppe nelle tre diverse discipline in cui ha gareggiato durante la stagione. E' un'impresa mai riuscita ad un azzurro. Ma per Federica in questa sua magica stagione tutto appare possibile.