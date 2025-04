Federica Brignone: Recupero dall'infortunio in corso dopo dimissioni dalla clinica

"Non abbiano idea di quanto tempo ci vorrà, procederemo a step e poi si vedrà": parla così del recupero dal suo grave infortunio Federica Brignone, appena dimessa dopo 5 giorni dalla clinica La Madonnina di Milano. "Di sicuro sono una che non molla", ha aggiunto. La campionessa di sci si è concessa qualche minuto di saluti davanti alla stampa e poi, in sedia a rotelle, è stata accompagnata a casa dalla madre, dal fratello e dallo staff della Fisi.