Federico Cinà si ferma al secondo turno del Masters 1000 di Miami

Si ferma al secondo turno il Masters 1000 di Miami Federico Cinà. Il 17enne azzurro, alla sua prima partecipazione a un torneo Atp grazie a una wild card, è stato eliminato dal bulgaro Grigor Dimitrov (n.15 al mondo e finalista in Florida lo scorso anno) con il risultato di 6-1 6-4 in un'ora e otto minuti di match. Per Cinà - uscito tra gli applausi - resta un torneo indimenticabile, che gli lascerà in eredita l'ingresso in top 400, virtualmente n. 370 al mondo.