Feller vince slalom ad Adelboden, Sala settimo, successo austriaco

Manuel Feller, di 31 anni, ha conquistato il suo quarto successo in carriera e il secondo stagionale, che gli ha permesso di consolidare il primato nella classifica di disciplina, vincendo il tiratissimo slalom speciale di Coppa del Mondo ad Adelboden in 1'52"62. Sul podio, dopo l'uscita del connazionale Alexander Steen Olsen, che era al comando della prima manche, sono saliti il norvegese Atle Lie MCGrath e l'altro austriaco Dominik Raschner, che ha recuperato ben 16 posizioni. Il miglior azzurro è stato il brianzolo Tommaso Sala, 7° in 1'53"14 dopo essere stato ottimo terzo nella prima manche. Per l'Italia ci sono poi Tobias Kastlunger 16° e Stefano Gross 27°. La Coppa del Mondo Uomini resta in Svizzera e si sposta nella vicina Wengen, ai piedi della mitica parete nord dell'Eiger: da giovedì a domenica prossimi sono in programma ben quattro gare: discesa recupero di Beaver Creek, superG, la classica discesa del Lauberhorn, la più lunga del mondo, e slalom speciale.