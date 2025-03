Ferrari in terza fila al GP della Cina: Vasseur punta sulla gestione gomme

"Siamo tutti molto vicini. Penso che a fine sessione tutti abbiano pensato di poter fare meglio. In Q2 abbiamo faticato ma in Q3 siamo tornati ad essere competitivi. È un peccato perché non siamo riusciti ad ottimizzare il tutto. Siamo in lotta e la gara sarà lunga", così il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur, al termine delle qualifiche del gp della Cina dove la 'rossa' partirà in terza fila.

"Nella Sprint (vinta da Lewis Hamilton, ndr) abbiamo visto più degrado del previsto e per questo credo che la gara si deciderà sulla gestione gomme - ha aggiunto Vasseur - Tornando alla qualifica, abbiamo faticato in Q2 e non siamo riusciti a recuperare in fretta in Q3. Da una sessione all'altra abbiamo visto che c'è tanta differenza ma questo riguarda tutti. La gara sarà lunga e siamo in lotta".