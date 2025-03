Fidal: Stefano Mei fiducioso per i Mondiali indoor di atletica a Nanchino

"Gli obiettivi sono sempre quelli, cercare, cioè, di dare il massimo. Devo dire che i ragazzi, almeno da quando ci sono io, sono cinque stagioni che lo danno. Pertanto più di questo non posso chiedere. E' chiaro che l'appetito vien mangiando... quindi se si riesce anche a fare delle grandi prestazioni e portare a casa delle medaglie, siamo più contenti". Così il presidente della Fidal Stefano Mei, alla partenza questa sera dall'aeroporto di Fiumicino per i Mondiali indoor di atletica leggera a Nanchino.

"Credo che l'atletica italiana in queste ultime quattro stagioni abbia dimostrato che è in un continuo crescendo - ha detto ancora Mei -. I ragazzi si susseguono e c'è nuova linfa che arriva dai più giovani che cercano di scalzare i loro colleghi e compagni di squadra più grandi. In buona sostanza, se andiamo ad analizzare, è alla fine la sintesi della vita: bisogna cercare di fare sempre meglio, perché c'è qualcuno che ci segue da dietro e c'è qualcuno da prendere avanti. Quindi siamo tranquilli".

"Andiamo in Cina con una squadra chiaramente un po' ridotta nei numeri per motivi di 'compressione della stagione' - le parole di Mei -, però è una squadra molto forte e credo che chi ci seguirà dalla televisione si divertirà sicuramente".