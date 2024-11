Figc: Balata, bene arrivo del secondo consigliere per la serie B

"Approviamo con favore l'arrivo del secondo consigliere di B, in questi anni ci siamo concentrati molto sulla valorizzazione dei giovani e sono cresciuti i nostri introiti anche verso l'erario, anche se, come tutti, non stiamo vivendo un momento positivo come calcio italiano". Lo ha detto il presidente della Lega B, Mauro Balata, dopo l'assemblea straordinaria della Figc che ha sancito la riforma dello Statuto con il voto unanime di tutti i club della Lega B. Sulla crescita e valorizzazione dei giovani ci sono stati "grandi sacrifici delle società che ringrazio - ha sottolineato Balata -, abbiamo spostato tutte le risorse disponibili del minutaggio verso i giovani italiani dando un grande contributo anche alle altre leghe. I giovani che scendono in Lega Pro ricevono un contributo importante a livello di pagamento degli stipendi, abbiamo dato anche un contributo importante verso la Serie A. Sono cresciuti i nostri introiti, ma non stiamo vivendo un momento positivo come calcio italiano". Balata ha quindi parlato della necessità di introduzione del tax credit: "Gli investimenti che stanno facendo le società sul miglioramento delle strutture e negli investimenti nei settori giovanili possono essere sostenuti e incentivati in un periodo in cui tutti sappiamo che le risorse complessive a disposizione del calcio stanno diminuendo. Voglio segnalare che i benefici diretti e indiretti che la Serie B porta al movimento e allo Stato ci vedono anche come secondo contributore come gettito erariale. Auspichiamo ora una riforma della Melandri - ha concluso Balata - che va rivista in ottica di sviluppo dell'intero sistema calcio".