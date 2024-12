Fiorentina batte Cagliari: Cataldi dedica il gol a Bove, ottava vittoria consecutiva

Il suo gol ha permesso alla Fiorentina di battere il Cagliari per 1-0 e conquistare l'ottava vittoria consecutiva in campionato, eguagliando il record del 1960. Danilo Cataldi ha dedicato in maniera particolare il gol a Edoardo Bove con un gesto simbolico.

"Stamattina gli ho scritto 'guarda la televisione perché la metto sotto l'incrocio', mi ha detto 'no, impossibile' e invece… Lui comunque sta bene, e questa vittoria è fondamentale per noi," ha sottolineato il centrocampista della Fiorentina.

Tra i grandi protagonisti di questa Fiorentina c'è sicuramente Robin Gosens, che anche contro il Cagliari ha giocato un'ottima partita. La classifica dice che la Fiorentina è in lotta per lo scudetto e la Champions League, ma la squadra deve rimanere coi piedi per terra.

Giovanissimo, ma sforna prestazioni da 'veterano', Pietro Comuzzo è sempre più una certezza della squadra di Raffaele Palladino. "I tre punti erano la cosa più importante oggi," ha sottolineato il difensore viola in sala stampa.

Il gol con dedica di Cataldi a Bove ha emozionato anche mister Raffaele Palladino: "Mi sono venuti i brividi nel rivedere la scena finale. I tifosi sono stati incredibili, verso di noi e nei confronti di Bove. Questo è un gruppo straordinario che lavora ogni giorno per crescere."

Una Fiorentina in continua crescita e Palladino sottolinea quando c'è stata la svolta: "Dopo la sconfitta contro l'Atalanta c'è stata una vera svolta. In quella partita ho capito di avere un gruppo forte, capace di ottenere risultati importanti."

A fine partita la Fiorentina ha fatto sapere che il presidente Rocco Commisso dagli Stati Uniti ha fatto i complimenti a Danilo Cataldi per il gol e la dedica a Edoardo Bove. Commisso ha poi elogiato l'allenatore Raffaele Palladino e tutta la squadra per l'ottava vittoria consecutiva in campionato.