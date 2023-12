Fiorentina, Commisso, 'più forti dell'anno scorso' Rocco Commisso, Patron della Fiorentina, ringrazia allenatore, giocatori e tifosi per la vittoria e il terzo posto in classifica. Sottolinea come la squadra abbia battuto un nuovo record nel 2023 e augura a tutti un Felice Anno Nuovo a tinte viola.