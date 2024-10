Fonseca, a Firenze sarà difficile ma il Milan vuole vincere

"Non abbiamo vinto col Leverkusen, il gruppo era arrabbiato ma la squadra ha lavorato bene questa settimana, ho avuto buone sensazioni. Giocare a Firenze è difficile, lo è tradizionalmente per il Milan ma siamo pronti per fare una buona partita e vogliamo vincere": lo dice il tecnico rossonero Paulo Fonseca anella conferenza della vigilia del match contro la Fiorentina. "Morata sta bene ed è pronto per giocare - annuncia il tecnico -, domani sarà in campo. Pavlovic? E' importante avere stabilità principalmente in difesa. Gabbia e Tomori hanno fatto buonissime partite. Pavlovic deve lavorare ma credo che questa coppia di centrali stia facendo bene ed è importante continuare".