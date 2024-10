Fonseca, 'ogni minimo contatto è rigore, è circo e non calcio'

'Ora ad ogni minimo contatto è rigore, è un circo, ma il calcio non è così, e io non voglio parlare dell'arbitro". Così, ai microfoni di Dazn, Paulo Fonseca, allenatore del Milan, sui tre rigori concessi dall'arbitro Pairetto nella sfida dei rossoneri con la Fiorentina. Poi il tecnico portoghese parla della partita. "Fino a oggi abbiamo fatto bene - dice - e non è che la Fiorentina abbia creato troppe opportunità. Ciò che è mancato a noi è stata l'aggressività, anche sul loro secondo gol è stato un problema nostra di poca aggressività difensiva". "Quando sbagliamo due rigori e prendiamo un gol come il secondo è difficile vincere, anche se ti crei tante opportunità". Pulisic ha dato l'impressione di non aver per nulla gradito la sostituzione. "Avevo paura - commenta Fonseca -: in settimana aveva avuto un problema al flessore, lo abbiamo gestito. Perché anche Lao fuori? Volevo un po' più di profondità con Okafor".