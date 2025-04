Fred Vasseur: "Ferrari deve migliorare in qualifica dopo il GP d'Arabia Saudita"

"E' chiaro che il passo gara sia meglio delle qualifiche e Charles ha fatto molto bene, il passo era anche migliore di quello dei primi". Lo ha detto il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, dopo il gp d'Arabia Saudita. "Dobbiamo lavorare per migliorare nei punti deboli - ha proseguito ai microfoni di Sky Sport -. Non abbiamo la bacchetta magica, bisogna inseguire ogni centesimo. Dobbiamo migliorare in qualifica, essere più costanti per tutto il weekend e partire da una posizione migliore".

Parlando della gara di Lewis Hamilton, il manager francese ha ammesso che "per lui è stato più difficile, a 30 secondi da Charles. Ha faticato alla fine. Ha avuto un discreto secondo stint, ma in aria sporca ha faticato. Sta avendo troppi alti e bassi, li ha lui e li ha il team", ha sottolineato Vasseur.