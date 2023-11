Frosinone: Di Francesco, a San Siro con entusiasmo e incoscienza

Entusiasmo: è la parola d'ordine di Eusebio Di Francesco a due giorni dalla trasferta proibitiva del Frosinone a San Siro contro la capolista Inter. "Per competere con i nerazzurri dobbiamo superarci e mettere dentro il doppio di quello che abbiamo - dice il tecnico che ha anticipato la conferenza della vigilia -. L'Inter è una corazzata ma ciò che fa più paura è la loro consapevolezza. Sarà una gara difficile tuttavia bisognerà andare giocare con tanto entusiasmo". Di Francesco non vuole dare vantaggi e cerca di dribblare l'argomento formazione. "Cercheremo di preparare una gara accorta puntando sull'entusiasmo e su una sana incoscienza. Senza perdere la nostra identità e i principi di gioco - continua il tecnico dei laziali -. Servirà la voglia di essere aggressivi, di voler fare la partita. Non mi piace il concetto di non avere nulla da perdere perché vogliamo provare a portare a casa qualche bella soddisfazione". Ha consigliato ai suoi di ragazzi di mettersi i tappi alle orecchie. "Giocheremo in uno stadio importante come San Siro - aggiunge Di Francesco -. Affronteremo una partita tosta ma non significa difendersi solamente. Per non sentire la pressione bisognerà esprimersi come in allenamento e sono convinto che i nostri ragazzi potranno fare bene".