Gasperini, Di Bello è un grande maleducato

"Di Bello è un gran maleducato, lui e Valeri (oggi al Var ndr) hanno una storia con noi, con l'Atalanta c'è una casistica enorme". Sono parole durissime quelle di Gian Piero Gasperini a Sport Mediaset, dopo la vittoria della sua Atalanta in casa del Milan, nei quarti di Coppa Italia. "Prima della partita mi è passato davanti e non mi ha neanche salutato - dice ancora Gasperini -: non è obbligato, ma è un maleducato. Detto questo, riazzero sempre e non ho mai chiesto che un arbitro non venga ad arbitrare l'Atalanta. Alla fine di ogni partita cancello tutto". Poi Gasperini parla della sua espulsione, per la richiesta di andare al Var sull'episodio del rigore reclamato per contatto Reijnders-De Roon, nel primo tempo: "l'episodio mi sembra molto evidente". "Il Var è un mezzo straordinario, ma qui tra Var, varisti, arbitri, opinionisti non si capisce più niente - dice ancora il tecnico dell'Atalanta -, è una guerra, c'è troppa disparità di interventi e non si capisce più bene. E' un problema grosso: non c'è certezza di interventi, anche degli episodi. Comunque io ho chiesto di andare al Var". Una battuta sulla Coppa Italia: "siamo andati in finale due volte e se si incastrano le partite puoi andare in finale a giocartela. Ci riproveremo per conquistare un trofeo".