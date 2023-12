Gasperini, niente letterine di mercato a Babbo Natale

L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della partita contro il Lecce, ha affermato: "Ho scritto una letterina a Babbo Natale per il mercato? Non ne ho fatte, la squadra l'abbiamo formata a luglio". Parlando poi della possibilità di rinforzi in difesa a causa degli infortuni avuti nella prima parte di stagione, ha aggiunto: "Dobbiamo valutare cosa deciderà la società, se cercare un giocatore per un rinforzo immediato o di prospettiva. Per quanto mi riguarda - ha continuato - possiamo rimanere così e sperare che Toloi e Palomino non abbiano più gli stessi infortuni del girone d'andata".