Gasperini, oggi il miglior De Ketelaere

"Nel primo tempo abbiamo dato una grande dimostrazione di gioco di squadra che sta bene: abbiamo avuto una bella evoluzione". Gian Piero Gasperini è soddisfatto dopo il 2-0 dell'Atalanta all'Udinese: "Siamo in un bel momento e abbiamo tutta l'intenzione di fare un bel girone di ritorno - sottolinea -. La ripresa è stata un po' più di gestione, lì possiamo fare meglio. Quando giochiamo contro squadre chiuse dobbiamo attaccare certi spazi e portare palla in zone dove per l'avversario è difficile difendersi: se si picchia in centro, si prendono contropiedi come all'andata". Il tecnico nerazzurro si sofferma sul migliore in campo: "De Ketelaere, per la continuità e per la fiducia che ispira nei compagni, ha giocato la sua miglior partita da quando è con noi. Ormai è un riferimento. Pur non segnando, è entrato in tutte le azioni d'attacco. Ne traggono vantaggio tutti se cresce in questo modo". Sull'autore del raddoppio, invece, un consiglio: "Se Scamacca lavora ed esulta con lo stesso sorriso di De Ketelaere, diventa ancora più forte - osserva Gasperini -. Ha fatto un bel gol: forse ha esultato poco perché era arrabbiato per il gol che poteva fare prima ma è sempre stato pericoloso e sta migliorando il suo dinamismo". Un giudizio sul portiere: "Carnesecchi ha tantissimi margini di miglioramento nelle uscite e nel gioco coi piedi - chiude Gasperini -. Vale per tutti i giocatori: l'importante è non restare appagati dai livelli raggiunti, tutti possono crescere e far meglio".