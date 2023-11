Gasperini, "Ottima Udinese, meritano il pari sofferto"

Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, ha spiegato che per spiegare il pareggio sofferto, raggiunto quando nessuno ci sperava più, non dobbiamo guardare solo alle fatiche di coppa o ai molti indisponibili, ma anche alla bravura dell'Udinese, che ha valori importanti e aveva una condizione invidiabile. "Siamo stati premiati da un inserimento di testa - ha precisato - che è una delle armi di cui quest'anno disponiamo. Il piano tattico era di contenere maggiormente nel primo tempo per poi usare la ripresa con un modo diverso di attaccare, ma quando l'Udinese è andata in vantaggio non solo si è chiusa bene, ma si è resa anche pericolosa in contropiede".