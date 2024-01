Gauff, regina di Auckland anche nel tennis

Coco Gauff ha sconfitto Elina Svitolina in tre set - punteggio 6-7 (7/4), 6-3, 6-3 - e ha difeso il titolo al torneo Wta 250 di Auckland, una settimana prima degli Australian Open. La statunitense di 19 anni, terza giocatrice al mondo e testa di serie numero uno, ha dovuto recuperare un set per avere la meglio sull'ucraina, n.25 al mondo, testa di serie N.2, che è stata in dubbio fino all'ultimo a causa del mal di schiena accusato nella semifinale di sabato. In 2h35, la vincitrice degli US Open 2023 ha ottenuto in Nuova Zelanda il settimo titolo in carriera. Prima di questa finale, non aveva ceduto un solo set, vincendo i suoi quattro incontri precedenti in due set veloci. L'anno scorso qui ha concluso il torneo senza perdere una sola partita.