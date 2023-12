Genoa pronto per la sfida all'Inter

Al termine dell'ultima seduta al Signorini in vista della sfida contro l'Inter, Alberto Gilardino ha ricevuto la conferma che tutti i giocatori sono disponibili. Quest'anno fino ad ora era successo solo in una occasione, per la vittoria casalinga contro la Roma, poi nelle altre gare il tecnico aveva sempre dovuto fare i conti con assenze pesanti. Retegui e Messias sono tornati a disposizione dopo che già la settimana scorsa l'allenatore aveva ritrovato anche Strootman. Per la sfida ai nerazzurri dunque Gilardino, che oggi ha diretto una seduta tattica con particolare attenzione alle palle inattive, non avrà che l'imbarazzo della scelta sia per l'undici titolare che per i cambi a gara in corso.