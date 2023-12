Ghiaccio: finali artistico Grand Prix, Conti-Macii secondi

La coppia azzurra di artistico formata da Sara Conti e Niccolò Macii ha chiuso al secondo posto l'ISU Grand Prix Final in corso a Pechino: è il miglior risultato di sempre per l'Italia in una competizione di coppie d'artistico nell'ambito della finale della manifestazione. L'anno scorso, a Torino, avevano chiuso al terzo posto. Sul ghiaccio del National Indoor Stadium, i campioni d'Europa in carica hanno ritoccato il loro primato personale, ricevendo un punteggio di 135.58, e con il totale di 205.88, si sono dovuti inchinare per soli 55 centesimi di punto ai tedeschi Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin, in testa dopo il programma corto. Completano il podio, terzi, i canadesi Deanna Stellato-Dudek e Maxime Deschamps con lo score di 204.30. Quinta (188.85) l'altra coppia azzurra di artistico composta da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. La piazza d'onore consente al movimento azzurro di raggiungere, per la prima volta nella storia, il significativo traguardo della doppia cifra (10) in termini di podi in una singola edizione del Grand Prix.